Erneut ist ein Mann aus Würzburg Opfer einer sexuellen Erpressung geworden. Er ist dabei Verbrechern auf den Leim gegangen, die ihn in sozialen Netzwerken geködert haben. Wie kann man sich aber gegen solche Gauner schützen?

Bei der bekannten Masche bringen Betrüger ihre Opfer dazu, Nacktfotos von sich zu verschicken, sich vor der Webcam auszuziehen oder sexuelle Handlungen vor der Kamera an sich selbst vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre gutgläubigen Chatpartner. Im vorliegenden Fall forderte die Täterin von dem Geschädigten mehrere hundert Euro. Andernfalls würden seine Nacktbilder an seinen Freundeskreis weitergeleitet werden.

Man mit Nacktfotos erpresst - Polizei gibt Tipps gegen Betrug

In der vergangenen Woche lernte der Geschädigte im Internet eine unbekannte Dame kennen, die ihn dazu brachte, Nacktbilder von sich über SnapChat an die vermeintlich interessierte Frau zu verschicken. Anschließend drohte sie, die Bilder in an die gesamte Instagram-Freundesliste des Mannes weiterzuleiteten. Nachdem der Geschädigte zwischenzeitlich einen dreistelligen Geldbetrag überwiesen hatte, die Täterin aber wesentlich mehr Geld forderte, erstattete er Anzeige.

Die Kriminalpolizei Würzburg nahm die Ermittlungen gegen die unbekannte Frau auf und nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, eindringlich vor der Masche zu warnen.

So schützen man sich vor "sexueller Erpressung":

Keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen annehmen.

Regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen prüfen.

Zurückhaltend sein mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

Nicht vorschnell einem Videochat zustimmen.

Im Zweifel: die Chatkamera zunächst abkleben, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zustimmen, wenn man die Person erst seit kurzem kennt.

Die Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Standhalten - Malware kann problemlos Webcams kontrollieren!

Falls man bereits erpresst wird:

Nie Geld überweisen! Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

Anzeige bei der Polizei erstatten.

Den Betreiber der jeweiligen Seite kontaktieren und veranlassen, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

Den Kontakt zu der anonymen Person sofort abbrechen, nicht auf weitere Nachrichten reagieren.

Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot sichern.

Weitere Infos und Tipps zum Thema „Sextortion“ unter anderem hier.