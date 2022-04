Würzburg vor 35 Minuten

Feuerwehreinsatz

Erneut Brand auf Naturheilinsel: Kripo prüft Zusammenhänge zu vergangenen Bränden

Am Dienstagabend (05.04.2022) kam es erneut zu einem Brandgeschehen auf der Naturheilinsel in Würzburg. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache gerieten die Damenhalle und mehrere Gartenhütten in Brand.