Ein 63-jähriger Eigentümer hat den Innenraum seines Kajütboots am Dienstagmittag in Würzburg verwüstet und teilweise beschädigt vorgefunden. Zuvor sind Unbekannte zwischen Sonntag (19.12.2021) 15:00 Uhr und Dienstag (21.12.2021) 13:30 wohl in das Boot eingedrungen, das am Alten Hafen lag, wie die Polizeiinspektion Würzburg mitteilt.

Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie die seitliche Eingangstür aus dem Schloss hoben. Als der Eigentümer zu seinem Boot kam, musste er feststellen, dass das Holzsteuerrad aus dem Armaturenbrett gerissen und zwei Antennen abgebrochen wurden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Darüber hinaus hinterließen die unbekannten Täter im Innenraum ein totales Chaos. Dem Anschein nach zu urteilen, wurde die Kajüte zum Feiern missbraucht. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1.600 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.