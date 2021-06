Wegen der Vergewaltigung mehrerer Frauen ist ein 31-Jähriger vom Landgericht Würzburg zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Zudem ist eine spätere Unterbringung in Sicherungsverwahrung möglich, wie das Gericht am Dienstag (29.06.2021) mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann einen schweren sexuellen Missbrauch gegen eine widerstandsunfähige Person filmte. Dafür und unter anderem wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie mehrerer Vergewaltigungen wurde er verurteilt. Die Taten ereigneten sich zwischen 2016 und 2018. Mehrere der betroffenen Frauen traten in dem Prozess als Nebenklägerinnen auf. Einer von ihnen muss der Mann 20 000 Euro Schadenersatz zahlen.

Vergewaltigungsprozess in Würzburg: Lehramts-Student muss mehrere Jahre in Haft

Der Prozess gegen den 31-Jährigen war bereits im vergangenen Sommer gestartet. Für Aufsehen hatten schon damals nicht nur die Taten gesorgt, für die er nun verurteilt wurde. Der ehemalige Lehramt-Student soll darüber hinaus Bekanntschaften mit einer Laptop-Kamera oder dem Handy heimlich beim - laut Gericht einvernehmlichen - Sex gefilmt haben. Vor Gericht gab der frühere Hobby-Kickboxer das zu. Diese Verfahren wurden eingestellt. Das ist nach Angaben des Landgerichts möglich, wenn kleinere Strafen im Vergleich zu anderen zu erwartenden Strafen nicht erheblich ins Gewicht fallen würden.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von neun Jahren mit Sicherungsverwahrung gefordert, die Verteidigung sieben Jahre und sechs Monate ohne Sicherungsverwahrung.

Das Gericht behielt sich vor, diese noch nachträglich für den Angeklagten anzuordnen. Das bedeutet, dass das Gericht bis zur vollständigen Vollstreckung der Strafe Zeit mit einer solchen Entscheidung hat, etwa wenn von dem Mann weiter erhebliche Straftaten zu erwarten sind.

