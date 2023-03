Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat in der Würzburger Innenstadt dafür gesorgt, dass die Beamten der Polizeiinspektion Wüzburg-Stadt einen Ladendieb fassen konnten.

Der Dieb fiel dem Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Schönbornstraße am Donnerstag (9. März 2023) gegen 17.30 Uhr auf. Seine Beobachtungen gab er an die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt weiter. Diese setzte anschließend eine Zivilstreife auf den Mann an und observierte diesen.

Würzburger Ladendieb verstaut Parfüms in präparierter Tasche

Der Dieb verließ das Kaufhaus mit insgesamt zehn Parfüms, die er in einer präparierten Tasche verstaut hatte. Die Beamten stellten ihn am Unteren Markt und nahmen den Mann fest. Die entwendeten Parfümflaschen haben laut Polizeiangaben einen Gesamtwert von etwa 1530 Euro. Der Ladendieb wird sich nun vor Gericht verantworten müssen.

Vorschaubild: © Boris Roessler/dpa