Eine Geburtstagsfeier in Unterfranken hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst: Weil sich die Lage zunächst unübersichtlich gestaltete, rückten die Einsatzkräfte in Würzburg mit fünf Streifenwagen an.

Ein 38-Jähriger feierte Samstagabend (17. September 2022) gegen 23 Uhr seinen Geburtstag und schoss dabei in der Matterstockstraße mit einer Schreckschusspistole Salut. Die Polizei fuhr daraufhin zu der Wohnung, aus der die Schussgeräusche kamen, berichtete die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu Beginn der Woche.

Bei Party in Würzburg Salut geschossen: Polizei vor Ort

"Nachdem zu diesem Zeitpunkt die Lage noch unklar schien, wurde der Bereich durch die Polizei mit mehreren Kräften abgesichert", erklärt die Inspektion zu ihrem Vorgehen in der Situation. Der alkoholisierte 38-Jährige konnte widerstandslos vorläufig festgenommen werden, nachdem dieser mit seinem Bruder aus der Wohnung gekommen war.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden zudem eine Schreckschusspistole, ein Luftdruckgewehr, diverse zugehörige Munition sowie eine geringe Menge an Marihuana sichergestellt.

Gegen den Würzburger sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Anwohner bestanden, betont die Polizei.

