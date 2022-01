Ein bislang unbekannter Täter warf einen Brandsatz durch ein Fenster des Naturheilvereins in Würzburg.

Das Feuer breitete sich glücklicherweise nicht weiter aus, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Würzburg: Brandsatz durch Fenster geworfen

Am Sonntagmittag (30. Januar 2022) wurde die Polizei darüber informiert, dass ein bislang unbekannter Täter offenbar einen Brandsatz durch ein Fenster des Naturheilvereins in der Randersackerer Straße in einen Büroraum geworfen hatte.

Der Brandsatz, der im Bereich des Fensterrahmens zu schmoren begann, ließ Gardinen und Rollläden schmelzen, setzte allerdings nichts weiter in Brand. So erloschen die Flammen selbstständig. Der Schaden begrenzt sich auf rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm bereits die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.