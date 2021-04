Würzburg vor 1 Stunde

Brand

Brand in Drogeriemarkt in der Würzburger Innenstadt - Mitarbeiter geistesgegenwärtig

In einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von Würzburg ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter hat durch sein beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindert.