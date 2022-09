Zellerau vor 47 Minuten

Feuerwehreinsatz

Brände in Mehrfamilienhaus und Schule - Feuerwehr muss zu zwei Einsätzen parallel ausrücken

Zu einem Paralleleinsatz der Feuerwehr ist es am Freitag (30. September) in Würzburg gekommen. In einem Mehrfamilienhaus und einer Schultoilette hat es zeitgleich gebrannt. Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.