Brand in Würzburg: In einem Haus in der Veitshöchheimer Straße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Juni 2022) ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, die Feuerwehr musste zudem einen Bewohner aus dem Gebäude retten.

Das Feuer brach in einem Zimmer der Würzburger Asylunterkunft aus. Gegen 1.45 Uhr ging die Meldung bei der Integrierten Leitstelle ein. Als die ersten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im zweiten Stock.

Feuer in Würzburger Asylunterkunft: Bewohner gerettet

Als das Feuer ausbrach, befanden sich mehrere Bewohner im Haus: Eine schlafende Person in dem betroffenen Zimmer konnte noch rechtzeitig geweckt und aus dem Raum geholt werden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterdürrbach und Veitshöchheim sowie die Würzburger Berufsfeuerwehr, bei denen der Brandalarm mit dem Schlagwort "Menschenleben in Gefahr" eingegangen war, starteten die Löscharbeiten. Ein Bewohner musste mit einer Fluchthaube, einer Atemschutzmaske, aus dem Haus gerettet werden. Eine weitere Person wurde von einem Anwohner ins Freie gebracht, wie die Stadt Würzburg meldet.

Da das Feuer schnell gelöscht wurde, konnte eine Ausbreitung auf die anderen Wohnungen der Unterkunft verhindert werden. Das Dach des Hauses wurde jedoch stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einige zehntausend Euro. Das Geschoss ist derzeit nicht bewohnbar.

Zehn Personen bei Brand in Asylunterkunft verletzt

Zehn Personen, die Rauchgase eingeatmet hatten, wurden leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Schwerwiegend verletzt wurde niemand. Ein Bewohner wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt nun. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es bislang nicht, so die Polizei.

