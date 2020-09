Betrunkener überfährt 20-Jährige im Kreis Würzburg - Berufungsprozess startet: In der Hoffnung auf eine umfangreiche Aufklärung hat der Berufungsprozess um eine totgefahrene 20-Jährige durch einen betrunkenen Fahranfänger begonnen. Zum Auftakt am Mittwoch stand unter anderem die Anhörung der vier Angeklagten auf dem Programm.

"Der Aufklärung, die man den Hinterbliebenen schuldet, wird aus meiner Sicht von den Angeklagten nicht nachgekommen", sagte Anwalt Philipp Schulz-Merkel, der Angehörige der Verstorbenen in der Nebenklage vertritt. Es seien zwar Fragen beantwortet worden, aber nur sehr knapp, bemängelte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Prozess um tödlichen Raser-Unfall in Unterfranken geht in die Berufung

Ein damals 18-Jähriger erfasste im April 2017 mit erhöhter Geschwindigkeit die junge Frau auf einer Verbindungsstraße bei Untereisenheim in der Nähe von Würzburg in Bayern. Zuvor hatte er mit Freunden auf einem unterfränkischen Weinfest getrunken und soll knapp drei Promille im Blut gehabt haben. Die drei Mitfahrer müssen sich ebenfalls vor Gericht verantworten. Sie hatten nach dem Unfall keine Hilfe geleistet, sondern legten sich schlafen.

Der Freund der Verstorbenen musste den Vorfall damals mit ansehen. Die beiden hatten in der Unfallnacht in seinen Geburtstag reingefeiert. Da die 20-Jährige ein Glas Alkohol getrunken hatte, entschied sie sich, ihr Auto stehen zu lassen und zu laufen. Als der Wagen sie mit erhöhter Geschwindigkeit erfasste, schlug ihr Kopf gegen die Windschutzscheibe und sie wurde 13 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Während der Angeklagte und seine Mitfahrer ihre Fahrt fortsetzten, leistete ihr Freund Erste Hilfe und alarmierte den Notruf. Wenige Tage später jedoch starb die junge Frau im Krankenhaus.

5000 Euro Geldstrafe für Angeklagten: Vollrausch rechtfertigt Strafmilderung?

Die jungen Männer wurden vergangenes Jahr in erster Instanz zu Geldstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte bekam wegen fahrlässiger Volltrunkenheit nach Jugendstrafrecht eine Geldstrafe von 5000 Euro und ein Jahr Fahrverbot auferlegt. Ein Gutachter hatte ihn zuvor wegen seines Vollrausches als schuldunfähig eingestuft. Das milde Urteil hatte in der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt.

Der Vorsitzende Richter Bernd Krieger soll laut einem Prozessbeobachter bei der Urteilsverkündung gesagt haben, es falle ihm schwer, dem Vater der verstorbenen 20-Jährigen in die Augen zu sehen. Er könne als Vater der Verstorbenen nur sehr schwer oder gar nicht mit diesem Urteil leben.

Die Staatsanwaltschaft und die Familie in der Nebenklage legten Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Würzburg ein. Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrer Begründung eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung nach Erwachsenenstrafrecht.

Vater des Opfers fassungslos: Geldstrafe sei "Freifahrtschein" für Jugendliche

Nach dem ursprünglichen Prozess hatte sich der Vater des Opfers in einem Interview mit RTL fassungslos gezeigt. Seine Tochter habe an dem Abend wegen einem Glas Alkohol ihr Auto stehen gelassen und wurde "von einem Sturzbesoffenen mit über drei Promille über den Haufen gefahren." Die Geldstrafe von 5000 Euro für den Angeklagten sei aus seiner Sicht "ein Freifahrtschein für alle Jugendlichen." Nach dem Tod seiner Tochter hat ihr Vater die Aufkleber-Aktion "Gegen Alkohol am Steuer" gestartet, um auf die schlimmen Folgen von Fahren unter Alkoholeinfluss zu machen.

Auch sein Anwalt äußerte Zweifel an der Schuldunfähigkeit des damals 18-Jährigen. "Für uns ist es ein Widerspruch, dass man ein Auto zwar steuern kann, aber andererseits keine Steuerungsfähigkeit über sich selbst beziehungsweise keine Einsichtsfähigkeit vorliegen soll", sagte Schulz-Merkel im Vorfeld der Deutschen Presse-Agentur.

Mittelpunkt der Verhandlung werden die zwei Gutachten zur Schuldfähigkeit des Hauptangeklagten sein. Danach könnte laut Richter auch eine Verurteilung wegen vorsätzlichen Vollrausches in Betracht kommen. Der Strafrahmen sei dabei der gleiche wie im Falle der fahrlässigen Tötung. Die Fortsetzungstermine sind für den 24. und 25. September vorgesehen.