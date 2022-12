„Mensch, der Bürgermeister hat mal wieder … und habt ihr schon gehört, dass …?“. Auf diese eher ungewöhnliche Weise eröffnete Würzburgs Landrat Thomas Eberth im Dezember einen Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „AfterWorkWissen: Die AmtsAHA!-Inforeihe“ im Landratsamt Würzburg – und leitete damit direkt zum Thema des Abends hin: „Alles Fake? Psychologische Hintergründe zur Verbreitung von Fake News“.

Als Fake News werden beispielsweise erfundene Inhalte, Bild- und Videomanipulationen oder bewusst verfälschte sowie aus dem Kontext gerissene Aussagen bezeichnet. „Gezielte Falschinformationen stellen gerade in der heutigen Zeit eine große Gefahr dar“, so Landrat Eberth.

Würzburg: Experte erklärt richtigen Umgang mit Fake News

Fake News und Verschwörungstheorien – nahezu jede*r von uns kommt damit täglich in Kontakt. Und obwohl sich Gerüchte und Lügen nicht erst seit dem Internetzeitalter verbreiten, scheinen diese Phänomene ein Zeichen unserer Zeit zu sein. Der Referent der „AfterWorkWissen“-Veranstaltung beschäftigt sich hauptberuflich mit diesem Thema: Professor Dr. Markus Appel, Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationspsychologie und Neue Medien an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

In seinem Vortrag erklärte er, welche psychologischen Gründe dafür sorgen, dass Menschen Fake News und Verschwörungstheorien in sozialen Netzwerken teilen oder in die Welt setzen. Hierbei müsse unterschieden werden zwischen Desinformationen und Fehlinformationen: Während Letztere unabsichtlich und ohne Täuschungsabsicht verbreitet werden (etwa, weil eine reißerische Überschrift ein falsches Bild erzeugt hat), werden Desinformationen mit Absicht in Umlauf gebracht. Sie sollen Menschen täuschen und Schaden anrichten.

Laut Appel ist es gerade in der heutigen Zeit wichtig, mit eintreffenden Meldungen sensibel umzugehen. Was sind die Quellen und wie steht es um den Wahrheitsgehalt? Eine besondere Gefahr sieht der Experte in der schnellen Verbreitung von Nachrichten über Social Media. Während in früheren Zeiten einzig Nachrichtenorganisationen als sogenannte Gatekeeper die Aufgabe hatten, für Qualität und Glaubwürdigkeit zu sorgen, könne heute jede*r, Meldungen ungeprüft und ungefiltert in die Welt setzen.

Falschmeldungen: Gefahren und psychologische Hintergründe

Appel erklärte auch psychologische Hintergründe zum Thema Fake News. Die Zuhörer*innen erfuhren, dass es zur Informationsverarbeitung verschiedene Mechanismen gibt, die die Wahrnehmung beeinflussen können. So würden Menschen Informationen bevorzugen, die ihnen bereits vertraut seien, und würden diesen auch einen höheren Wahrheitsgehalt beimessen. Außerdem neigten sie dazu, Meldungen zu priorisieren, die ihre eigenen Überzeugungen bestätigen und solche abzulehnen, die der eigenen Sichtweise widersprechen.

Der Experte gab auch praktische Tipps an die Hand: Wer mit Fake News oder Verschwörungstheorien konfrontiert werde, solle freundlich und respektvoll kommunizieren, Fragen stellen und widersprechen. Das gelte auch für persönliche Gespräche. Laut Appel ist es wichtig, sich klar zu positionieren – egal, ob in sozialen Netzwerken oder im persönlichen Umgang. Dabei helfe es auch, klare Fakten nennen zu können, die das Gegenteil der Falschmeldung beweisen.

Hilfreich bei der Recherche, ob es sich bei einer Meldung um Fake News handelt, sind Online-Angebote seriöser Medien. Hier empfahl Appel unter anderem den „#Faktenfuchs“ des Bayerischen Rundfunks. Dort decken Expert*innen häufig geteilte Falschmeldungen auf. Im Anschluss an den Vortrag hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit dem Referenten auszutauschen und über eigene Erfahrungen zu sprechen.