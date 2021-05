Würzburg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Mann (58) hört laute Musik - und leistet Widerstand bei Polizeikontrolle

Am Mainkai in Würzburg hat ein 58-Jähriger am Freitagabend lautstark eine Musikbox betrieben. Bei einer Polizeikontrolle zeigte sich der alkoholisierte Mann unkooperativ und leistete Widerstand. Nun erwartet ihn allerhand Ärger.