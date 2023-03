Würzburg: 44-jährige Manuela Heß vermisst - sie könnte in einer psychischen Ausnahmesituation sein

Seit Samstagvormittag (25. März 2023) ist die Würzburger Polizei auf der Suche nach einer vermissten 44-Jährigen, die sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sich Manuela Heß aufhalten könnte. Daher bitten die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche, wie es in einer Mitteilung heißt.



Die Frau hatte am Samstag gegen 8 Uhr das Zentrum für Seelische Gesundheit in der Brettreichstraße mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Polizei konnte rekonstruieren, dass die Vermisste noch etwa gegen 23 Uhr von unbekanntem Ort aus telefoniert hatte. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Wo ist Manuela Heß aus Würzburg? Polizei setzt auf Hinweise der Bevölkerung

Von der Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor

Circa 167 Zentimeter groß bei rund 60 Kilogramm Körpergewicht

Mittelblonde Haare, zum Zopf gebunden

Trug zuletzt eine Jeans, eine kurze, dunkle Jacke und ein türkisfarbenes Oberteil

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2200 zu melden.