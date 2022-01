Würzburg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Vom SEK festgenommen: 36-Jähriger bedroht Nachbarn mit Schusswaffe - und sorgt für Großeinsatz der Polizei

Am Dienstagabend ging bei der Polizei die Meldung über eine Bedrohungslage in einem Würzburger Wohnhaus ein. Bei dem Einsatz nahmen die Einsatzkräfte des SEK einen 36-Jährigen fest. Dieser befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und hatte zuvor seinen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht.