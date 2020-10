Unbekannter greift Mann an Haltestelle in Unterfranken an: Ein 28-Jähriger wurde am Samstagabend (17.10.2020) an einer Straßenbahnhaltestelle in Würzburg schwer verletzt. Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, dass der Mann mit einem Unbekannten in einen Streit geraten war, der schließlich eskalierte.

Kurz nach 21.30 Uhr fanden Beamte der Polizei Würzburg-Stadt den 28-Jährigen an der Haltestelle "Steinbachtal" in der Mergentheimer Straße auf dem Boden liegend. Er hatte eine Verletzung am Kopf und schaffte es nicht mehr allein aufzustehen.

Unbekannter schlägt Mann in Würzburg nieder: 28-Jähriger schwer am Kopf verletzt

An der Haltestelle befanden sich weiter Menschen, die zum Teil betrunken waren, die Stimmung unter den Anwesenden war jedoch laut Polizei friedlich. Wie es zu den schweren Verletzungen des 28-Jährigen kommen konnte, blieb zunächst unklar.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus in Würzburg gebracht. Dort stellte sich später heraus, dass die Kopfverletzung scheinbar schwerer war, als zunächst vermutet. Mittlerweile konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Nachdem derzeitigen Kenntnisstand gehen die Beamten davon aus, dass der 28-Jährige mit einem Unbekannten in einen Streit geriet und von diesem niedergeschlagen wurde. Als er daraufhin stürzte, verletzte er sich am Kopf.

Zur Aufklärung des Falls hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Fall beobachten konnte oder sonstige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Gewalttat beitragen können, kann sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 melden. Insbesondere sind die Ermittler auf der Suche nach einem Autofahrer, der mit seinem Wagen zum Tatzeitpunkt auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle gehalten hatte. Der Fahrer soll durch Hupen auf sich aufmerksam gemacht haben.