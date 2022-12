Würzburg: 19-Jähriger liefert sich irre Verfolgungsjagd mit Polizei

Mann soll am Vortag 20-Jährigen mit Waffe bedroht haben

Zufällig am Tatort vorbeigefahren : Beamte entdecken Tatverdächtigen in Auto

: Beamte entdecken Massencrash mit sechs Fahrzeugen - dann geht Flucht zu Fuß weiter

Er soll einen Mann mit einer Pistole bedroht haben: Die Flucht vor der Polizei endete für einen 19-Jährigen in Würzburg mit einem Unfall, bei dem sechs Autos beschädigt wurden. Der junge Mann kam in Untersuchungshaft. Er habe bereits am Donnerstag mit einem 20-Jährigen über Textnachrichten gestritten, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Unter einem Vorwand habe der 19-Jährige ihn aus seiner Wohnung gelockt und ihn mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Tatverdächtiger rast durch Würzburg: Nach Massencrash geht Flucht vor der Polizei zu Fuß weiter

Erst am nächsten Tag ging der 20-Jährige zur Polizei, wie es weiter hieß. In dem Moment, als die Beamten am Tatort waren, fuhr der 19-Jährige in seinem Auto vorbei. Bei der Flucht fuhr er laut Polizei mit knapp 100 Kilometern pro Stunde durch die Straßen und ignorierte eine rote Ampel. Zudem habe er beinahe einen Polizisten erfasst.

Als der 19-Jährige etwas später über eine Kreuzung raste, prallte sein Wagen gegen das Auto eines querenden 47-Jährigen. Das Auto des 19-Jährigen wurde daraufhin gegen ein Verkehrszeichen und gegen einen parkenden Wagen geschleudert. Dieser wiederum schob drei weitere parkende Fahrzeuge zusammen. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

Anschließend rannte der 19-Jährige zu Fuß weg. Mehrere Beamte holten ihn ein und nahmen ihn fest. Auf Anordnung eines Ermittlungsrichters kam der Mann am Samstag in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der schweren Erpressung, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.