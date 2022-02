In der Nacht zu Sonntag (20. Februar 2022) gerieten mehrere Besucher vor einem Lokal in Würzburg in Streit. Ein 17-Jähriger soll dabei mit einem Messer auf einen Mann eingestochen haben.

Ein weiterer junger Mann erlitt Schnittverletzungen bei dem Versuch, schlichtend einzuschreiten, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 17-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erlassen hat.

Würzburg: 17-Jähriger sticht auf 21-Jährigen ein

Gegen 0:30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Schenkhofstraße gerufen. Vor einem dortigen Lokal gerieten offenbar mehrere Gaststättenbesucher miteinander in Streit, in dessen Verlauf ein 17-Jähriger ein Messer gezogen und damit auf einen 21-Jährigen eingestochen haben soll. Das Opfer wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mit seinen schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 22-Jähriger, der versucht haben soll schlichtend einzugreifen, wurde ebenfalls durch das Messer verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 17-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Kripo Würzburg ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg zu den Hintergründen der Tat. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Würzburg Zeugen des Vorfalls, die bislang noch nicht polizeilich vernommen wurden sowie Personen, die weitere Angaben zum Ablauf der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.