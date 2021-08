Bis heute bleibt der 17-jährige Janik Heid aus dem Landkreis Würzburg vermisst. Der Jugendliche war am 2. August von einem Termin in der Stadt nicht wieder heimgekehrt.

Die Polizei sucht nach wie vor nach ihm und bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Update vom 09.08.2021; 15 Uhr: Die Fahndung nach dem 17-Jährigen dauert an - bisher führte kein Hinweis zum Jugendlichen

Der 17-jährige Janik Heid aus Altertheim im Landkreis Würzburg wird auch weiterhin vermisst. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken dauert die Fahndung nach dem Jugendlichen weiterhin an.

Bisher habe es keinen Hinweis gegeben, der zu einer größeren Suchaktion oder gar zum Aufenthaltsort des Jugendlichen geführt hätte. Immer wieder gebe es kleinere Hinweise, denen nachgegangen wird - aber die entscheidende Spur fehlt bisher.

Das Polizeipräsidium Unterfranken bittet deshalb nochmals um Hinweise aus der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang weißt der Sprecher des Präsidiums nochmal auf den auffälligen roten Rucksack hin, den der 17-Jährige vermutlich bei sich trägt.

Ursprüngliche Meldung vom 2. August:

Die Würzburger Polizei sucht seit Montagabend (2. August) nach einem vermissten 17-Jährigen. Auch am Dienstag dauert sie Fahndung nach dem jungen Mann weiter an, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Er stammt aus Altertheim und ist nach einem Termin in Würzburg nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Da er sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Seit etwa 18.45 Uhr laufen insbesondere im Stadtgebiet Würzburg umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem 17-jährigen Janik Heid. In die Fahndung ist unter anderem auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall liegen nicht vor.

Janik Heid vermisst - wer hat den 17-jährigen Jugendlichen gesehen?

So wird Janik Heid beschrieben:

175 cm groß, sehr schlank

Kurze braune Haare

Trägt blaue Jeans, dunkelgrünes T-Shirt, blau-schwarze Halbschuhe

Hatte roten Rucksack bei sich



Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.