Ein 16-jähriges Mädchen aus Unterfranken wird derzeit vermisst: Bereits seit Donnerstag (23. Juni 2022) fahndet die Schweinfurter Polizei nach ihr. Sie war erst kurz zuvor aus einer Klinik entlassen worden. Die Polizei bittet daher dringend um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, um die Jugendliche zu finden.

Laut dem Polizeipräsidium Unterfranken wohnt die 16-jährige Bibi Shahab Zada normalerweise in einer Anker-Einrichtung im Landkreis Schweinfurt. Zuletzt befand sie sich aber in einer Würzburger Klinik in stationärer Behandlung. Seitdem sie dort am Mittwoch (22. Juni) entlassen wurde, fehlt von ihr aber jede Spur.

Jugendliche aus dem Kreis Schweinfurt vermisst: Sie war zuletzt in Würzburg

Nach der Entlassung sollte sie eigentlich vom Hauptbahnhof aus die Rückreise in die Einrichtung in Geldersheim antreten. Dort ist sie jedoch nicht angekommen.

Am Donnerstag leitete die Schweinfurter Polizei daher eine Fahndung ein, die bislang jedoch erfolglos verlief. Es gebe aktuell keine konkreten Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnte. Hinweise auf eine Straftat liegen aber nicht vor, meldet das Polizeipräsidium.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

Sie ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Figur;

sie hat sehr lange, glatte, dunkelbraune Haare;

sie ist außerdem an einem Fleck auf der linken Seite des Halses erkennbar.

Wer hat Bibi gesehen? Polizei sucht Zeugen

Wer Bibi nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen.

