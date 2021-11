Zwischen Mittwochmittag (03. November 2021), 13.30 Uhr und Mittwochabend, 21.15 Uhr ist es in Würzburg zu einem Wohnungseinbruch in der Wittelsbacherstraße gekommen. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag (04. November 2021).

Die bislang unbekannten Täter sollen gewaltsam über den Balkon in eine Wohnung im Hochparterre eingedrungen sein, während die Bewohnerin nicht zu Hause war. Diese fand allerdings ihre Wohnung durchwühlt vor, als sie daheim ankam und verständigte umgehend die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter die Wohnung ohne Beute. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.