Winterhausen: Chef von Traditionsbäckerei Fuchs plant Schließung Ende November

Andreas Rother, Inhaber der "Bäckerei Fuchs" in Winterhausen im Kreis Würzburg, plant, seinen Laden Ende November 2022 zu schließen. Im Gespräch mit inFranken.de erläutert er die Hintergründe seiner Entscheidung.

"Corona hat mich schon 60.000 Euro Umsatz gekostet", erklärt Rother. Corona-Hilfen habe er darüber hinaus nicht erhalten. Danach hätten die steigenden Rohstoffpreise und Energiekosten ihr Übriges getan: "Es ist eine Verkettung von Umständen", sagt er. Die Gaskosten seiner Bäckerei in Winterhausen beliefen sich momentan auf 1200 Euro im Monat, die Stromkosten hätten sich um über 1000 Euro erhöht. Monatlich zahle der Bäckermeister nun 2300 Euro für Strom.

Auch das Kilo Butter habe beispielsweise vor eineinhalb Jahren etwa "fünf Euro plus Steuer" gekostet, heute seien es etwa "acht bis neun Euro plus Steuer". Das Speiseöl sei ebenfalls deutlich teurer geworden. Um die gestiegenen Rohstoffpreise zu kompensieren, habe Rother die Preise seiner Ware bereits erhöht, "aber irgendwann geht es nicht mehr, die Kundschaft hat das Geld ja auch nicht".

Der Inhaber der "Bäckerei Fuchs" habe zunehmend Schwierigkeiten gehabt, die Löhne seiner Beschäftigten sowie Versicherungen zu bezahlen. "Es geht an die Psyche und an den Körper" berichtet Rother. Zudem leide er an "Schlafmangel durch Stress und durch das Kopfzerbrechen". Der Bäckermeister stellt klar: "Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr."

Stammkunden der Bäckerei Fuchs organisieren Konzert vor Laden - "Weckruf"

Seine Kundschaft habe für Rothers Bäckerei ein Benefizkonzert am 29. Oktober 2022 veranstaltet, das recht erfolgreich gewesen sei. Die Veranstaltung solle jedoch nicht nur ihm helfen, sondern "ein Weckruf sein".

Der Bäckermeister plädiert: "Helft eurem Handwerk." Rother habe "immer noch Hoffnung", dass er seine "Bäckerei Fuchs" in Winterhausen im Kreis Würzburg doch nicht schließen muss.

Als stellvertretender Obermeister der Bäckerinnung Mainfranken stellt er auch gleichzeitig eine düstere Prognose für die Bäckereien auf: "Die, die von Gas oder Strom abhängig sind, müssen zahlen, was verlangt wird. Bald wird man zuschauen können, wie alle anfangen werden, zu kämpfen."

