Würzburg 14.06.2020

Aggression

Weil er keine Maske tragen wollte: Mann (24) in Unterfranken rastet im Supermarkt aus - Kundin verletzt

In Würzburg wollte ein 24-Jähriger nicht einsehen, dass er in einem Supermarkt eine Maske tragen sollte und wurde aggressiv. Eine unbeteiligte Kundin wurde dabei am Kopf verletzt.