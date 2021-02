Eisingen vor 59 Minuten

Corona-Mutation

Großer Corona-Ausbruch in Einrichtung für Behinderte - Landrat appelliert an Bevölkerung

In Eisingen ist in einer Behinderteneinrichtung das Coronavirus ausgebrochen. Bislang sind dort 34 der betreuten Personen, zwei Werkstattbesucher sowie 32 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Drei der erkrankten betreuten Personen werden derzeit stationär in einer Würzburger Klinik behandelt.