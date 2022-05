24-Jähriger aus Würzburg vermisst: Seit Freitag (20.05.2022) fahndet die Würzburger Polizei nach einem vermissten 24-Jährigen. Der Mann wurde zuletzt im Stadtgebiet gesehen und könnte sich möglicherweise dort noch aufhalten. Wer den Vermissten gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 24 Jahre alten Stefan Wieland. Er befindet sich laut Polizeiangaben möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand und dadurch unter Umständen in einer hilflosen Lage. In Würzburg wurde er zuletzt im Laufe des Freitags gesehen. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang jedoch nicht vor.

Polizei Würzburg sucht nach Vermissten - möglicherweise in hilfloser Lage

Von dem Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 1,88 Meter groß und schlank

Kurze braune Haare mit Wirbelglatze

Blaue Augen

Trägt zumeist eine Kappe

Hat zittrige Hände und läuft auffallend schnell

Wer den 24-Jährigen nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.