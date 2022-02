Mann greift Verkehrsüberwacherin an: Am Freitag war die Mitarbeiterin des Verkehrsüberwachungsdienstes gegen 11.30 am Wohnhaus des 59-Jährigen in Veitshöchheim tätig. Dies teilt die Polizei am Samstag mit. Sie ermittelte den Fahrer eines vorangegangenen Geschwindigkeitsverstoßes, bei dem es sich wohl um den 59-Jährigen handelte.

Der Mann zeigte sich den Ermittlungen zufolge erst verbal extrem aggressiv gegenüber der Frau und verwies die 56-Jährige des Grundstücks. Dem wollte die Frau nachkommen, offenbar, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Der Mann stieß sie in der Folge mutmaßlich einige Stufen einer Treppe auf dem Grundstück hinab und schlug anschließend mehrfach auf sie ein.

Der Frau gelang es, vom Grundstück zu einem benachbarten Anwesen zu flüchten. Sie trug durch den Angriff leichte Verletzungen davon. Ihren Dienst konnte sie nicht mehr fortsetzen. Die hinzugerufenen Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land nahmen den 59-jährigen Angreifer zu kriminalpolizeilichen Maßnahmen mit auf die Wache. Nach den Maßnahmen wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

