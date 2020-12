Explosion in Wohnhaus im Kreis Würzburg: In der Gemeinde Veitshöchheim in Unterfranken läuft am Mittwochmittag (16.12.2020) ein Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken war es in einem Wohnhaus zu einer Explosion gekommen.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und es besteht aktuell keine Gefahr für die Anwohner. Es besteht jedoch der Verdacht, dass die Explosion mit Absicht herbeigeführt wurde. Die genauen Umstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Explosion in Unterfranken: Polizeieinsatz in Wohnhaus

Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit noch vor Ort (Stand: 13.00 Uhr).

