Seit Montagnachmittag (05.07.2021) wird ein 65-jähriger Demenzkranker vermisst. Der Mann könnte zu Fuß im Ortsgebiet, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Er ist dringend auf Hilfe angewiesen. Die Polizei hat eine Suchaktion eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das gab die Polizei Unterfranken bekannt.

Seit 15.30 Uhr ist der 65-Jährige, der aus Norddeutschland stammt und mit seiner Ehefrau als Tourist in Veitshöchheim ist, verschwunden. Zu Fuß hatte er sich von der Wolfstalstraße aus in unbekannte Richtung in einem unbeobachteten Moment entfernt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Er ist weder örtlich, noch zeitlich orientiert, allerdings gut zu Fuß.

Vermisstensuche: Wer hat Wolfgang M. gesehen?

Zu seiner Beschreibung:

Der Vermisste Wolfgang Möller ist männlich,

175 Zentimeter groß, schlank,

hat kurze graue Haare und

ist mit einem blauen Poloshirt, Bluejeans und grauen Slippern bekleidet.

Als besonderer Hinweis kann noch genannt werden, dass Herr Möller eine silberfarbene Kette um den Hals trägt. Darin ist sein Name eingeprägt.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise bitte über den Notruf 110 an die Polizei.