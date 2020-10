Drei Männer fallen von Balkon - Zeugen sollen mysteriösen Vorfall aufklären: Im unterfränkischen Zell am Main sind drei Männer von einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Land am Sonntagmorgen berichtet, hat sich der Vorfall in der Frühlingsstraße ereignet.

Am Samstagmorgen fielen die Männer dort von einem etwa fünf Meter hohen Balkon in die Tiefe. Die Ursache ist aktuell unklar. Zwei der Männer sind 58, einer 38 Jahre alt. Wie die Polizei weiter mitteilt, verletzten sich alle drei Männer schwer.

Zell am Main: Drei Männer fallen von Balkon - wie kam es zu diesem Sturz?

Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden die drei stationär zur Behandlung aufgenommen. Jetzt wird die Ursache des Sturzes ermittelt. Dazu bitte die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer etwas gesehen hat, der soll sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 melden.