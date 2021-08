Würzburg vor 1 Stunde

Unfall

Spektakuläre Rettungsaktion: Mann (46) beim Klettern abgerutscht - zahlreiche Passanten schauen zu

Ein 46-Jähriger stürzte beim Klettern am Kranenkai in Würzburg in Richtung des Wassers ab und verletzte sich. Dank den Rettungskräften konnte er ins Krankenhaus gebracht werden.