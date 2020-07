Würzburg vor 33 Minuten

Polizeiermittlung

Unfallflucht in Franken: Radfahrer verletzt Hund - und macht sich einfach aus dem Staub

In Würzburg hat ein E-Bike-Fahrer eine rote Ampel missachtet und ist in eine Hundeleine gefahren. Der Hund musste in eine Tierklinik gebracht werden. Auch sein Frauchen wurde verletzt. Der Radfahrer floh indes kurzerhand.