Eisingen vor 51 Minuten

Verkehrsunfall

Unfall auf A3: Auto kracht in Stauende auf Wohnmobil - zwei Schwerverletzte

Auf der A3 in Unterfranken ist es zu einem schweren Unfall am Stauende gekommen. Dabei wurden zwei Menschen in einem Wohnmobil eingeklemmt und schwer verletzt.