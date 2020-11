Auf der B19 ist es am Samstagabend (31. Oktober 2020) zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Würzburg in Richtung Estenfeld gekommen. Ein 40-Tonner ist dabei von der Straße abgekommen und umgekippt, wodurch der Fahrer in seinem Führerhaus eingeschlossen wurde. 'Das berichtet NEWS5.

Um dem gerufenen Notarzt einen Zugang zu seinem Patienten zu ermöglichen, musste die Feuerwehr die Frontscheibe des Lkw entfernen. Wie schwer der Fahrer verletzt ist, ist noch nicht bekannt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

40-Tonner umgekippt: Straße mehrere Stunden gesperrt

Wie Julian Koppenhöhl von der Feuerwehr Estenfeld gegenüber NEWS5 erklärt, musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.