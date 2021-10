Am Dienstagmorgen (12. Oktober 2021) ist eine 37-jährige Rollerfahrerin in der Würzburger Innenstadt verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Mittwoch (13. Oktober 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, befuhr die Frau gegen 06.55 Uhr die Rottendorfer Straße stadteinwärts. Zeitgleich wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen die Straße überqueren und übersah die eigentlich vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin.

Durch eine Vollbremsung konnte die 37-Jährige zwar einen Zusammenstoß verhindern, allerdings verlor sie auf regennasser Straße die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. Der bislang unbekannte Autofahrer bremste zwar ab und schaute nochmals zurück, allerdings hielt er nicht an, um seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen. Die Rollerfahrerin konnte nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst nach Hause gehen. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.