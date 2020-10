Würzburg vor 1 Stunde

Unfall

Radfahrer durchschlägt Windschutzscheibe - schwerer Unfall in Würzburg

Ein Radfahrer wurde am Freitagabend in Würzburg schwer verletzt: Er krachte frontal in ein Auto und durchbrach durch die Wucht des Aufpralls die Windschutzscheibe.