Frau nach Unfall in Auto eingeklemmt - Feuerwehr muss sie befreien: Zusammen mit einer 16-Jährigen war eine Frau (77) auf der Staatsstraße 2260 unterwegs, als der Unfall passierte. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Land am Sonntag mitteilt, geriet das Auto der Frau in den Gegenverkehr. Der Unfall hatte sich bereits am Freitagnachmittag (28.03.) ereignet.

Gegen 16.50 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Kleinwagen am Freitag die St2260. Zwischen Prosselsheim und Seligenstadt geriet sie nach ersten Ermittlungen der Polizei aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß das Auto mit einem in Richtung Prosselsheim fahrenden Klein-Lkw auf der Gegenfahrspur zusammen. Am Steuer des Transporters saß ein 54-Jähriger. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Kreis Würzburg: Frau nach schwerem Unfall in Auto eingeklemmt - Feuerwehr muss sie befreien

Die 77- jährige Unfallverursacherin musste daraufhin durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Würzburger Klinik eingeliefert. Auch die 16-jährige Beifahrerin musste wegen ihrer leichteren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Laut Polizei begab er sich selbst in ärztliche Behandlung.

Gegenüber der Bildagentur News5 berichtet Alexander Herbig, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Prosselsheim, dass Ersthelfer vor Ort die Betreuung der 16-Jährigen und des Lkw-Fahrers sicherten.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang, sowie die Ursache, welche zu dem Zusammenstoß führte, sind Gegenstand der weiteren Unfallermittlung.