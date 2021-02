Wie die Polizei mitteilt, ist in Acholshausen im Landkreis Würzburg am Samstag Abend ein 72-Jähriger verunglückt. Der Mann war mit seinem dreirädrigen Lastenrad im Ortsgebiet von Acholshausen unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen von seinem Rad stürzte. Ersthelfer fanden ihn in der Hugo-Wilz-Straße und wählten gegen 18.15 Uhr den Notruf.

Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Vor Ort waren neben Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Acholshausen auch mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Ochsenfurt und des Einsatzzugs Würzburg eingesetzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden dringend gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741-130 in Verbindung zu setzen.