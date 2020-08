Folgenschwere Verwechslung in Unterfranken: In Gebrunn (Kreis Würzburg) wollte am Freitagabend ein 83-Jähriger seine Ehefrau aus dem gemeinsamen Auto vor der Garageneinfahrt aussteigen lassen. Als bereits beide Beine der 81-Jährigen aus der Beifahrertüre ragten, verwechselte der 83-Jährige das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr in die Garage.

Hierbei wurde die Beifahrertüre durch die Garagenwand gewaltsam geschlossen, wodurch beide Beine der Ehefrau gebrochen wurden. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.



Neben der Anzeige wegen einer fahrlässigen Körperverletzung gegen den Fahrer wird zudem die Fahrerlaubnisbehörde von vorliegenden Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.