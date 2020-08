Am Dienstagmorgen (11.08.2020) kam es auf der Bundesstraße 8 zwischen Uettingen und Waldbrunn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi kam, aus bislang noch unklarer Ursache, zwischen den Abzweigungen Mädelhofen und Roßbrunn nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam beschädigt in einem Graben zum Stehen, der Fahrer wurde eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann verletzt in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Eine medizinische Ursache für den Unfall, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die B8 war in beiden Richtungen gesperrt. Foto: NEWS5 / Höfig Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/18550 Foto: NEWS5 / Höfig (NEWS5)