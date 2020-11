Schwerer Zusammenstoß im Stau auf der A3: Am Mittwoch (04.11.2020) kam es zu einem Unfall auf der A3 im Landkreis Würzburg. Wie die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried auf Anfrage von inFranken.de erklärte, sind insgesamt fünf Lastwagen in den Aufprall verwickelt.

In Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Würzburg/Randersacker fuhr einer der beteiligten Lastwagen aus bisher unbekannten Gründen auf das Ende eines Staus. Es folgte eine verheerende Kettenreaktion und insgesamt fünf Lastwagen schoben sich aufeinander.

Unfall auf der A3: Fünf Lastwagen krachen ineinander

Nach derzeitigem Stand kamen vier Fahrer mit leichten Verletzungen davon, einer von ihnen wurde jedoch mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die A3 musste zunächst in Richtung Würzburg komplett gesperrt werden, mittlerweile ist der linke Fahrstreifen jedoch wieder befahrbar. Die Bergung der verunfallten Lastwagen dauert derzeit noch an (Stand: 20.30 Uhr) und wir laut Angaben der Polizei noch mindestens eine Stunde in Anspruch nehmen.