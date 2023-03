Wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Samstagmorgen (18. März 2023) berichtet, hatte ein Autofahrer aus dem Raum Schweinfurt am Freitag (17. März 2023) "Glück im Unglück", als er auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main auf Höhe Wertheim unterwegs war.

Der 23-Jährige übersah das Ende eines Staus, der sich aufgrund von Bergungsarbeiten auf Höhe der Anschlussstelle Marktheidenfeld gebildet hatte. Um ein frontales Auffahren zu vermeiden, lenkte der junge Mann sein Auto nach links in eine Betonleitwand. Allerdings fuhr er dennoch auf zwei der staubedingt wartenden Autos auf.

Rettungshubschrauber landet auf A3: Person nach Auffahrunfall schwer verletzt

Insgesamt drei Menschen wurden dabei verletzt - eine Person so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber, der auf der A3 landete, in das Universitätsklinikum nach Würzburg gebracht werden musste.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurden zwei der drei Fahrstreifen voll gesperrt. Die Absicherung der Unfallstelle gewährleistete die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wertheim sowie die Autobahnmeisterei Kist. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 33.000 Euro