Bereits am Mittwoch (22. Dezember 2021) ist es gegen 14.00 Uhr in Würzburg/Lindleinsmühle an der Bushaltestelle "Frankenstraße Ost" zu einer Körperverletzung gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Freitag (24. Dezember 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, ist ein 15-jähriger Schüler von einem bislang unbekannten Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden.

Unbekannter Mann schlägt 15-jährigen Schüler: Wer kann Hinweise geben?

Der Schüler erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich,

circa 30 Jahre alt,

circa 180 cm groß,

kräftige Statur,

kurze glatte Haare,

schwarze buschige Augenbrauen,

er trug dunkle Kleidung und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931-457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Annabel_P / pixabay.com