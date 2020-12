Ein zunächst Unbekannter hat am Samstagabend (12. Dezember 2020) eine Jugendliche in Würzburg in der Nähe der Niederhofer Straße unsittlich berührt. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag (15. Dezember 2020). Die Jugendliche rannte daraufhin davon und verständigte selbst die Polizei.

Ein Zeuge konnte der Polizei weitere Hinweise geben. Noch am selben Abend konnten die Beamten den Tatverdächtigen in seiner Wohnung festnehmen. Die Kripo Würzburg hat nun die Ermittlung wegen versuchter sexueller Nötigung übernommen.