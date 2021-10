Auf der B27 bei Thüngersheim im Kreis Würzburg ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, der für eine 33-jährige Mutter tödlich endete. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken war die Frau am Donnerstagmorgen (14. Oktober 2021) mit ihrem Auto in Richtung Retzbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie plötzlich in den Gegenverkehr.

Dort stieß sie mit dem Auto eines 57-Jährigen frontal zusammen. Ein 18-Jähriger, der hinter der 33-Jährigen fuhr, versuchte dem Unfall auszuweichen, indem er in den Straßengraben fuhr. Die 33-jährige Mutter wurde durch den Frontalzusammenstoß lebensbedrohlich verletzt. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und der 18-Jährige erlitt einen Schock. Im Auto der 33-Jährigen saß ihr Kind, das bei dem Unfall leicht verletzt wurde.

33-jährige Mutter überlebt Verkehrsunfall nicht: Drei weitere Menschen verletzt - darunter auch ihr Kind

Alle Verletzten kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. Wie die Polizei nur wenige Stunden nach dem Unfall berichtet, verstarb die 33-Jährige im Krankenhaus.

Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Thüngersheim, Retzbach und Zellingen im Einsatz. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Die B27 bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt.