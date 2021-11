Streiteskalation im Landkreis Würzburg: Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es in Giebelstadt in der Nikolaus-Fey-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dies berichtet die Polizeiinspektion Ochsenfurt.

Ausgangspunkt war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Streit zwischen einem 18-jährigen Autofahrer und einer größeren Personengruppe. Die Gruppe hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Straße auf.

Landkreis Würzburg: Streit zwischen Personengruppe und Jugendlichem eskaliert

Der Streit eskalierte und die Personen aus der Gruppe schlugen und traten zunächst auf den Jugendlichen ein. Dieser konnte sich in sein Auto flüchten und es von innen versperren. Daraufhin schlug die Angreifer auf das Fahrzeug ein. Dabei gingen mehrere Scheiben des Autos zu Bruch. Erst als der 18-Jährige wegfuhr, beruhigte sich die Situation.

Als Folge der Auseinandersetzung zog sich der Teenager leichte Verletzungen zu. Er musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Die Aufklärung des genauen Tathergangs ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Gegen die derzeit unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Polizei sucht nach Zeugen

Wenn Zeugen die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu der Tat oder den Tatbeteiligten machen können, werden sie von der Polizeiinspektion Ochsenfurt gebeten, sich unter folgender Telefonnummer bei den Beamten zu melden: 09331/8741-130.

