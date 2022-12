Gibt es Leben im All? Am 24. Juni 1947 war der US-Geschäftsmann und Hobbyflieger Kenneth Arnold am Himmel des US-Bundesstaats Washington unterwegs. Später berichtete er von Lichterscheinungen über dem Mount Rainier.

Diese vermeintliche Sichtung von Ufos (unbekannte Flugobjekte) sollte dem Phänomen zu weltweiter Aufmerksamkeit verhelfen.

Interview mit Professor der Uni Würzburg: Sind wir allein im Universum?

Auch Hakan Kayal, Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg, lässt das Thema seit er denken kann, nicht los, wie er im Interview der Deutschen Presse-Agentur erzählt.

Frage: Sind wir allein im Universum?

Antwort: Es könnte durchaus sein, dass wir die Einzigen sind. Das wäre zwar irgendwie ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite wüsste ich gerne, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Wenn wir wüssten, dass wir nicht alleine sind, hätte es große Auswirkungen auf die Wissenschaft und alle Aspekte der Gesellschaft - kulturell, politisch, religiös. Das Antreffen von intelligentem Leben außerhalb der Erde hätte gravierende Auswirkungen auf alle Bereiche.

Frage: Wie findet man heraus, ob es Außerirdische gibt?

Antwort: In der Raumfahrt ist die Suche nach Leben ein großes Thema und wird zu einem großen Teil in unserem Sonnensystem durch robotische Sonden versucht. Das heißt, wir haben Rover, die auf Planeten landen - auf dem Mars zum Beispiel. Dort versucht man, Bodenproben zu analysieren und Anzeichen für Leben zu finden. Abgesehen davon versucht man auch, auf Exoplaneten (Himmelskörper, die in der Regel um einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems kreisen - Red.) Lebensspuren durch astronomische Missionen zu finden.

Frage: In Filmen erinnern Außerirdische immer an bekannte Lebensformen - wie stellen Sie sich Außerirdischen vor?

Antwort: Auch auf der Erde ist das Leben vielfältig. Es gibt wahnsinnig viele Lebensformen, die ganz anders aussehen. Also nicht unbedingt immer nur mit zwei Beinen, einem Kopf oder ähnlichem. Es könnte auch sein, dass manche Außerirdische, wenn es sie denn gibt, Ähnlichkeiten mit uns aufweisen, manche wiederum nicht. Das hängt sehr stark von den Umgebungsbedingungen ab, in dem das Leben sich behaupten muss.

Frage: Wenn es Außerirdische gibt - könnten die überhaupt bis zur Erde vordringen?

Antwort: Intelligentes Leben könnte weit fortgeschritten sein, weil das Universum sehr alt ist und andere technologisch fortgeschrittene Zivilisationen möglicherweise viel mehr Zeit hatten als wir, andere Technologien und ihre Wissenschaft zu entwickeln. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass sie es geschafft haben, die Lichtgeschwindigkeit zu überwinden. Und dann wäre es denkbar, dass sie auch hierherkommen.

Frage: Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass es außerhalb der Erde Leben gibt, so wie wir es kennen?

Antwort: Ich halte sie für groß. Im Moment steigt die Wahrscheinlichkeit für das Auffinden von Leben. Über 5000 bestätigte Exoplaneten wurden schon gefunden. 9000 Kandidaten existieren bereits. Durch das «James Webb»-Teleskop werden wir sicherlich noch Erkenntnisse über Exoplaneten, zum Beispiel über die Zusammensetzung ihrer Atmosphären, gewinnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für das Finden von Leben in unserem Sonnensystem oder auf Exoplaneten steigt täglich, obwohl wir noch keines gefunden haben. Wenn Leben existiert und vielleicht sogar viel öfter als wir denken, dann ist naheliegend, dass auch intelligentes Leben existieren müsste.

(«James Webb» wurde gemeinsam von den Weltraumbehörden in Europa (Esa), den USA (Nasa) und Kanada (CSA) gebaut und war am 25. Dezember 2021 an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet. Mitte Juli waren die ersten Aufnahmen des Teleskops veröffentlicht worden und hatten die bislang tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum geliefert.)

Frage: Haben sie schon einmal etwas am Himmel gesehen, was sie nicht einordnen können?

Antwort: Nein. Also ich persönlich nicht, aber mein Vater schon, in den 70er Jahren. Ein einziges Mal und völlig überraschend. Er hat ein klassisches Ufo, wenn man es so nennen will, gesehen. Also klassisch in dem Sinne, dass es eben oval oder rundlich war, weiß bis sehr hell, mit einem deutlich sichtbaren Durchmesser, mit bunten Lichtern drum herum. Es fehlten bei seiner Beobachtung ein paar Aspekte, die es ganz besonders machen würden, zum Beispiel ruckartige Bewegungen, plötzliche Beschleunigungen. Derartige Dinge sind wichtig für mich, und die hat er nicht beobachtet. Insofern kann ich nicht sagen, was es war, aber er fand es sehr aufregend.

Frage: Beschäftigten Sie sich mit dem Thema Ufos, Außerirdische etc. auch privat? Also lesen Sie solche Comics, schauen Sie Filme zu diesem Thema?

Antwort: Der Weltraum, Planeten, Sterne, Sonnensystem, extraterrestrisches Leben, extraterrestrische Intelligenz - das hat mich seit der Kindheit interessiert. Wenn es extraterrestrische Intelligenz tatsächlich gibt und wir mit ihr kommunizieren könnten, hätte ich viele Fragen, die ich gerne stellen würde. Und insofern ja, natürlich schaue ich mir auch viele Science-Fiction-Filme an, lese solche Bücher. Für mich gibt es bei diesem Thema fast keine Unterscheidung zwischen dem privaten Interesse und dem beruflichen, weil das für mich dasselbe ist.

Frage: Was würden Sie außerirdischen Intelligenzen gerne fragen?

Antwort: Ich würde zum Beispiel gerne wissen, welchen Entwicklungsstand die Menschheit als Ganzes hätte in einem Maßstab, den wir nicht kennen. Sind wir im Mittelfeld, sind wir vielleicht weit fortgeschritten oder zählen zu den Intelligentesten? Diese Frage kann niemand beantworten, weil wir keine Referenz haben. Wir können uns mit nichts und niemandem vergleichen. Wo stehen wir? Haben wir noch viel Potenzial nach oben oder sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten?

Zur Person: Hakan Kayal (57) wurde im türkischen Ankara geboren. Nach seinem Schulabschluss in Istanbul ging er an die Technische Universität Berlin und studierte Luft- und Raumfahrttechnik. Zurück in der Türkei sammelte der Diplomingenieur etwa ein Jahr lang Erfahrungen in einem Satellitenkontrollzentrum, bevor er als Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitete. 2008 folgte Kayal dem Ruf nach Würzburg und hat dort die Professur für Raumfahrttechnik inne.