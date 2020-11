Würzburg vor 14 Minuten

Corona-Verstoß

Sieben Feiernde aus sechs Haushalten: Polizei löst WG-Party in Würzburg auf

Eine private Feier in einer Wohngemeinschaft in Würzburg hat die Polizei am Freitagabend aufgelöst. Weil in der Wohnung Feiernde aus zu vielen Haushalten versammelt waren, wurden alle Beteiligten angezeigt.