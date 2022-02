Seligenstadt vor 1 Stunde

Verbrechen

Unbekannter küsst 18-Jährige gegen ihren Willen: Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Am Bahnhof in Seligenstadt im Landkreis Würzburg hat ein unbekannter Mann eine 18-Jährige am Montagabend (21.02.2022) sexuell belästigt. Der Mann küsste die junge Frau auf den Hals und berührte sie gegen ihren Willen.