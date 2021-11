Schwerer Unfall in Würzburg

51-Jährige von SUV überrollt

Polizei Würzburg-Stadt sucht wichtige Zeugin

Am Montagabend (29.11.2021) kam es am Berliner Ring in Würzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. "Eine 51-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall augenscheinlich von einem SUV überrollt und musste mit schweren Verletzungen in eine Würzburger Klinik eingeliefert werden", wie die Polizei Würzburg-Stadt mitteilt.

Die Frau ist nach derzeitigem Stand außer Lebensgefahr. Der genaue Unfallhergang ist noch Anlass der Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen des Unfallhergangs gesucht. Besonders nach einer jungen Frau, die das Fahrrad der Geschädigten auf Seite geräumt haben soll, sucht die Polizei.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

