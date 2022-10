B8 bei Rottendorf vor 1 Stunde

Nächtliche Aktion

Brücke über die B8 bekommt neuen Anstrich - Polizei fahndet nach Hobby-Malern

Eine Brücke über die B8 strahlte am Mittwoch in Rot und Weiß. Unbekannte hatten dem Bauwerk in der Nacht einen neuen Anstrich verpasst. Legal wie die Aktion natürlich nicht - und Zeugen werden nun um sachdienliche Hinweise gebeten.